De aalvlugge Edon Zhegrova was donderdag een gesel voor de Luxemburgse verdedigers. Hij was dan ook erg tevreden over de wedstrijd en het behaalde resultaat.

“Het was onze eerste belangrijke afspraak van het seizoen. Iedereen was uitermate gefocust. We speelden een bijna perfecte wedstrijd. We tanken veel vertrouwen uit deze ruime overwinning. Het was zaak ...