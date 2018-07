Eindelijk krijgt Vandoorne nieuwe auto

Zowaar eens wat positief nieuws van Stoffel Vandoorne. In Boedapest geeft McLaren hem vandaag een nieuwe auto die komaf moet maken met zijn mysterieuze problemen van Silverstone en Hockenheim. Het team kondigde gisteren ook de komst aan van James Key, de hoog ingeschatte ontwerper van Toro Rosso. Sommigen zien onze landgenoot in ruil naar dat team gaan. “Het eerste dat ik daarvan hoor”, zegt Vandoorne.

