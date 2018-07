“Nóg minder vet dan Ronaldo”

STVV trapt zaterdag de competitie af met een thuismatch tegen Cercle. Dat Cristian Ceballos aan de aftrap verschijnt, is voor velen allicht een verrassing. De Spanjaard was een jaar uit met adductorenproblemen. “Ik ben zo gelukkig dat ik er weer echt bij hoor. Hiervoor heb ik gewerkt als een beest”, aldus Ceballos.

