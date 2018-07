SINT-TRUIDEN Personeelsleden en bewoners van woon-zorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden hebben gisteren een mensenketting gemaakt. Met het initiatief willen ze aantonen dat het zorgpersoneel een warm hart heeft voor de bewoners. Vorige week kwam Villa Rosa in een storm terecht na een klacht over ongepaste foto’s en filmpjes van zorgverleners die inmiddels vertrokken zijn.