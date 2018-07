Maan kleurt bloedrood

GENKVanavond kleurt de maan bloedrood aan de hemel. De maansverduistering zal meteen de langste van de eeuw zijn. “Een maansverduistering ontstaat wanneer de zon, de aarde en een volle maan perfect op één lijn staan en de maan zich dus helemaal in de schaduw van de aarde zet”, zegt Seppe Canonaco van de Cosmodrome in Genk. Wie de maansverduistering wil zien, moet vanavond vanaf 21.28 uur in oostelijke richting kijken. “Rond 22.25 uur is de verduistering op zijn hoogtepunt en zal de maan donkerrood kleuren”, zegt Canonaco.