Jongeren gezocht voor kortfilm over sexting

HASSELTDe Hasseltse regisseur Aline Boyen (24) is op zoek naar Limburgse jongeren die willen acteren in de professionele kortfilm ‘French Kissing Tooth Fairy’. Het verhaal gaat over sexting bij jongeren en wat er gebeurt als dat helemaal misloopt. Boyen hoopt op spontane kandidaturen, maar zal ook zelf op zoek gaan naar jonge kopjes. “Acteerervaring is niet nodig. De jongeren moeten authentiek zijn. Misschien pluk ik nieuw acteertalent wel van straat.”