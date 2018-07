Hij is doorgaans niet vies van een beetje show, maar gisteren speelde Peter Sagan geen theater. De Slovaak overleefde de rit zonder verdere kleerscheuren en eindigde nog achtste. Toch stapte hij als een oud mannetje op de trappen om op het podium zijn groene trui in ontvangst te nemen: “Ik heb afgezien. Vooral aan mijn benen. Minder aan my ass.”