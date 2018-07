Gisteren is Thierry Neuville in Finland begonnen aan de tweede helft van het rallyseizoen. Onze landgenoot snijdt de laatste zes manches aan met 27 punten voorsprong op de Fransman Sébastien Ogier. Comfortabel, zo lijkt het. Maar Neuville was altijd op zijn sterkst in de achtervolging. Vanaf nu heeft hij alles te verliezen. Kan hij het (mentaal) ook afmaken vanop kop?