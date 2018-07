Het olympisch Helios-zwembad in Charleroi is vanaf vandaag tot zondag het decor voor het BK zwemmen. Omwille van het EK dat volgende week in Glasgow start, laat het gros van de Belgische zwemtop, zoals Basten Caerts, deze nationale titelstrijd aan zich voorbij gaan. Pieter Timmers komt enkel zaterdag in actie op de 100m vrije slag.