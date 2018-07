Begijnhof krijgt spiegelvijver en uitkijktoren

HasseltHet begijnhof van Hasselt krijgt een volledige restauratie, de tuin wordt heraangelegd en de kerkruïne krijgt een spiegelvijver. Bovendien komt er in de tuin een ranke uitkijktoren van 26 meter hoog. Dat is exact de hoogte van de in 1944 gebombardeerde Begijnhofkerk. Dat zijn de opvallendste elementen in het winnende ontwerp voor het Hasseltse begijnhof. De bestendige deputatie keurde gisteren het advies van de jury goed. Het omstreden dossier raakt daarmee eindelijk uit zijn impasse.