“Eigenaar meerwaarde laten betalen, kan niet”

BRUSSELVlaams parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) stelt nu al voor om het net goedgekeurde voorontwerp over de uitbetaling van de betonstop, al aan te passen. “Wie op een perceel meer mag bouwen dan tot nu toe toegelaten, zal 40 procent moeten betalen op de vermoedelijke meerwaarde. Dat kan volgens mij niet, want je grond verandert niet van bestemming”, zegt Peeters. Het Zomerakkoord waar de betonstop deel van uitmaakte, is nog geen week oud.