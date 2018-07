Voor de derde keer in twee weken is er donderdag brand uitgebroken in leegstaande panden in Maasmechelen. Onderzoek moet uitwijzen of er een pyromaan aan het werk is. Deze keer werd er brand gesticht in een groots complex op de hoek van de Rijksweg en Jozef Smeetslaan, in hartje Mechelen-aan-de-Maas. Ooggetuigen zagen hoe onbekenden uit het pand wegvluchtten.