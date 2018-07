“Wij zijn nog niet top”

Het ene seizoenbegin is het andere niet. Daar waar Standard vorig jaar de competitiestart vol twijfels inging, doet het dat nu als titelkandidaat. Als we Club Brugge-trainer Ivan Leko mogen geloven zijn de Rouches zelfs de topfavoriet voor het kampioenschap. Michel Preud’homme hoort het allemaal schouderophalend aan wanneer we hem ermee confronteren. “Ik ken zulke uitspraken. De druk elders leggen”, lacht de Luikenaar, die goed beseft dat zijn ploeg nog werk voor de boeg heeft.