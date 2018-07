VIDEO. Alleen podium opstappen kost mankende Sagan al bloed, zweet en tranen

Ook na de achttiende Tourrit mocht Peter Sagan zijn groene trui in ontvangst nemen en dat mag een klein mirakel heten. Niet omdat de Slovaak nog iemand moet vrezen in het puntenklassement, maar wel omdat hij in de zeventiende rit zwaar ten val was gekomen en in de overgangsetappe naar Pau met flink wat kleerscheuren aan de start stond. Dat werd na afloop pijnlijk duidelijk toen Sagan zich met wel erg veel moeite het podium opwurmde om zijn trui in ontvangst te nemen.

Sagan probeerde zelfs nog mee te sprinten voor de dagzege, maar verloor in de laatste bochten terrein en kwam niet verder dan de achtste plek. Niet dat dat nog erg veel uitmaakt. De drievoudige wereldkampioen op de weg is al enkele dagen niet meer bij te halen in het puntenklassement. Enkel een opgave kan Sagan nog van de groene trui houden.

De rit van vrijdag wordt wat dat betreft nog een flinke uitdaging voor een Sagan die geen honderd procent is. Dan staat de laatste bergrit op het programma: 200,5 km tussen Lourdes en Laruns, met bekende cols als de Tourmalet en de Aubisque onderweg.

Op het podium zelf was van Sagans pijn wonderwel niets te merken:

« @letour isn’t over » and @petosagan is determined to be in green in Paris, again ??

« Le Tour n’est pas fini » et Peter Sagan est bien décidé à être en vert à Paris, encore une fois ??#TDF2018 pic.twitter.com/h3xf3QPZ0N — Le Tour de France (@LeTour) 26 juli 2018

"Moeilijke dag"

"Meer zat er niet echt in vandaag", moest de wereldkampioen toegeven, "ik heb best wel een moeilijke dag beleefd." Sagan kwam woensdag ten val in een afdaling en liep daarbij heel wat schaafwonden op over zijn hele lichaam. Ook stond zijn zitvlak bont en blauw. De ploegdokter achtte de kans dat hij startte op fifty fifty, zelf sprak hij woensdag wel alweer over deelname aan de 18de rit. En hij was er ook bij van Trie-sur-Baïse naar Pau.

"Ik had veel pijn onderweg maar om eerlijk te zijn, na die smak van gisteren, had ik me vandaag aan nog erger verwacht. Het was niet gemakkelijk, maar ik heb op de tanden gebeten en al bij al viel het nog goed mee. De warmte speelde me ook parten trouwens, niet alleen mijn blessures." "Ik mag van geluk spreken", vond hij, "het was echt wel een stevige val, in het bos, tegen een rots. Net zo goed had dit het einde van mijn Tour kunnen betekenen, maar ik sta hier nog en ik heb geluk gehad. Ik maakte immers zelf een inschattingsfout in die bocht. Dus ik ben tevreden dat ik hier nog sta en kan koersen. Vrijdag wordt wellicht lastiger dan vandaag en zal ik meer pijn hebben. Maar goed: ik ga mijn best doen, want ik wil echt naar Parijs en ik heb er vertrouwen in dat het wel goed zal komen."