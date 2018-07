Treinen Kanaaltunnel kampen met aircoproblemen: urenlange files

Aircoproblemen op de pendeltreinen van de Kanaaltunnel zorgen voor lange files en beperkte capaciteit. Dat meldt uitbater Eurotunnel. De problemen zullen tot vrijdag nazinderen.

Aan beide zijden van de tunnel is het lang aanschuiven, in Folkestone is die wachttijd intussen opgelopen tot vijf uur, zo meldt de uitbater op Twitter. Wagens die de pendeltreinen willen nemen, staan uren in de file.

De problemen hebben Eurotunnel ertoe genoopt bepaalde soorten tickets voor vrijdag te annuleren.

Wie meer info wenst, kan daarvoor terecht op de website van Eurotunnel.