“Met de ref die ons benadeeld heeft”

De competitie is nog niet op gang gefloten of de Belgische refs liggen al onder vuur. Genttrainer Yves Vanderhaeghe pakte uit met kritiek op de aanduiding van Nicolas Laforge voor Standard - Gent. “Vorig jaar zijn we benadeeld geweest in Luik, dus zou ik hen graag nu een peer stoven. Ik wil niemand vooraf veroordelen maar de keuze van de ref vind ik niet logisch. Iedereen start met een propere lei maar dit doet ons terugdenken aan vorig jaar. Toen benadeelde Laforge ons in de slotminuut door een denkbeeldige fout te fluiten”, verwees Vanderhaeghe naar de afgekeurde kopgoal van Gigot op Sclessin.