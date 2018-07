VIDEO. Opnieuw beklimt man 26 meter hoge brug in Maastricht

De politie in Maastricht had woensdagavond de handen vol aan een man die op de boog van de Hoge Brug was geklommen en weigert naar beneden te komen.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden de man zover te krijgen om naar beneden te komen. Ook voeren er boten van de politie en de brandweer onder de brug. Het tafereel trok veel bekijks van mensen op de kant.

De man klom even voor half acht de boog op. Pas enkele uren later kwam hij weer naar beneden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Wat zijn bedoelingen waren is onduidelijk.

Het komt vaker voor dat mensen voor de verboden alternatieve route kiezen over de brug, die op het hoogste punt 26 meter boven de waterspiegel ligt.