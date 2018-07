Omstaanders halen meisje (2,5) uit snikhete wagen, omdat mama “even naar de supermarkt ging”

Talloze politiediensten en hulpverleners waarschuwen mensen tegen de hitte, maar het kan blijkbaar niet vaak genoeg gezegd worden: laat geen kinderen of dieren alleen achter in een wagen als het warm is. Ook niet als het raampje een beetje openstaat en je maar “even” weg moet. In het Nederlandse Assendelft was het bijna opnieuw misgelopen: daar haalde omstanders een jong kind (2,5) uit een bloedhete wagen op een parkeerplaats van een supermarkt.

De mama van de peuter was “even boodschappen gaan doen”, toen ze haar snikhete wagen parkeerde bij de Albert Heijn aan de Kaaihof in Assendelft. Het leek haar “handiger” om “snel even” zonder haar kindje te gaan shoppen, zodat ze in deze hitte sneller naar huis zouden kunnen. Dat schrijft NH Nieuws.

Maar omstaanders maakten zich veel zorgen om de peuter. Hoe lang ze daar al zat, is niet bekendgemaakt, maar voorbijgangers besloten niet te wachten. Het meisje was ondertussen immers helemaal bezweet en niet meer goed aanspreekbaar. Om erger te voorkomen, grepen ze in en haalden ze het kind uit de wagen.

Toen de hulpdiensten arriveerden, waren ze ongeveer een half uur om het meisje te hydrateren en af te koelen. Nadien ging het beter met het meisje, die ondertussen ook getroost werd door haar moeder. De vrouw zal op het matje geroepen worden, want er is een klacht tegen haar ingediend bij het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De politie benadrukt, zoals wel vaker, dat het ontzettend gevaarlijk is om kinderen - of dieren - in deze hitte achter te laten in een warme. Dit omdat de temperatuur in de wagen ontzettend snel kan oplopen, waardoor het gevaar op oververhitting toeneemt