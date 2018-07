“Demi Lovato weigerde alle hulp van afkickspecialisten”

De Amerikaanse zangeres Demi Lovato kroop dinsdag door het oog van de naald na een overdosis heroïne. Maar volgens entertainmentsite TMZ wilde de 25-jarige niet geholpen worden om af te kicken, zelfs niet wanneer er een team van specialisten voor haar deur stond.

De schok was groot voor haar fans en talloze Hollywoodsterren, toen de ‘Skyscraper’-zangeres dinsdagavond in kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Al snel bleek dat Lovato een overdosis heroïne had genomen, na jaren van ups en downs tijdens het vechten tegen een alcohol- en drugsverslaving.

Het management van Demi Lovato besefte echter dat de Amerikaanse zangeres het de laatste tijd opnieuw heel moeilijk was. Zo zong ze ook in haar meest recente nummer ‘Sober’, waar ze openlijk vertelde dat ze hervallen was.

Volgens TMZ heeft haar management dan ook proberen ingrijpen. Zo zouden ze een paar weken geleden een zogenaamde “interventie” uitgevoerd hebben: een team van specialisten trokken naar haar woning om haar onmiddellijk te helpen tegen haar verslaving. Naar verluidt wees Lovato de specialisten de deur, om nadien meteen verder te feesten in haar villa op de Hollywood Hills. Haar verslaving bleef escaleren en was bijna geëindigd met een overdosis heroïne.

Dankzij de snelle inzet van de ambulancediensten, kon de zangeres echter gered worden. Voorlopig is ze aan de betere hand. “Demi is wakker en bij haar familie, die iedereen willen bedanken voor de liefde, gebeden en steun die ze hebben gekregen”, reageerde haar management aan nieuwszender NBC. Hoe het nu verder moet voor Lovato is nog niet bekend.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. Wie met problemen rond drugs kampt, kan terecht op 078 15 10 20 of op www.druglijn.be