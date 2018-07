De Britse prins Harry heeft donderdag een potje polo gespeeld in Berkshire voor het goeie doel. Op die manier hielp hij geld inzamelen voor kinderen in Afrika met HIV en aids. De hertog van Sussex bleek opvallend goed te zijn in het spelletje, want hij won zelfs. En dat werd beloond door een dikke kus van vrouwlief Meghan Markle.