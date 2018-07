Lummen / Sint-Truiden - Meer dan 50 graden Celsius in de keuken, amper volk op de been en terrassen in volle zon. Hoe hard de horeca ook hoopt op mooi zomerweer, dit is wat te veel van het goede. En dus sluiten verschillende restaurants en cafés dezer dagen ’s namiddags de deuren.

La Syrah, een tapasbar in Lummen, opent normaliter al om 10 uur in de zomermaanden. Donderdag en vrijdag is dat uitzonderlijk pas om 17 uur. “Vooral in de keuken is het onhoudbaar, met een temperatuur ...