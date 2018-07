Houthalen-Helchteren -

Na een beroepsleven in de mijn, diep onder de grond, besloot André Sikosek alleen nog maar met licht te werken. Hij schoolde zich om tot amateurfotograaf en trok zo vaak hij kon eropuit, tot in India en Kenia. Natuurfotografie was zijn passie, de stilte zijn bondgenoot. ‘André sprak met beelden.’