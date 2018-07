Stoffel Vandoorne krijgt nieuw chassis voor F1-bolide: "Hopelijk zijn problemen nu opgelost"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne heeft van het McLaren F1 team een ander chassis gekregen voor het raceweekend in Hongarije. Na twee zeer problematische raceweekends hopen McLaren en Vandoorne de problemen met zijn wagen op te lossen.

"We hebben inderdaad het chassis gewisseld," bevestigde Vandoorne op donderdag tegenover diverse media. "Het is geen gloednieuw chassis, het is een chassis dat we al eerder gebruikt hebben maar dat vormt geen probleem."

Onze landgenoot stuurde er zelf bij het team op aan om een ander chassis te krijgen, dit om alle twijfels over zijn wagen weg te nemen.

"Ik was bij het team aan het pushen om dat te doen. We hebben de voorbije races overduidelijk bijna al de mogelijke onderdelen vervangen en we kwamen op een punt dat we bijna alles gedaan hadden wat mogelijk was. Het chassis was één van de laatste onderdelen die nog overbleven."

"Het is niet eenvoudig voor het team om zoiets te doen, zeker niet wanneer er enkele dagen na een race al een nieuwe race volgt, maar ze zijn erin geslaagd."

Geen duidelijk oorzaak van problemen

Volgens Vandoorne bestaat er tot op de dag van vandaag echter nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak van zijn problemen met de wagen. Pas morgen, wanneer op vrijdag de eerste oefensessies plaatsvinden en Vandoorne voor het eerst met het chassis de baan opgaat, zullen de eerste conclusies kunnen getrokken worden.

"Er is geen specifiek deel van de wagen waarvan we kunnen zeggen dat dit het probleem heeft veroorzaakt. Ik denk dat we morgen onderling tussen beide wagens enkele testen zullen uitvoeren om alles beter te begrijpen."

"Hopelijk zien we morgen geen problemen en hebben we twee wagens die goed kunnen presteren."

Op vrijdag meer duidelijkheid

Morgen zal dus meer duidelijkheid moeten verschaffen of de problemen die Stoffel Vandoorne in Groot-Brittannië en Duitsland had effectief ook toe te schrijven waren aan het chassis of alsnog een andere oorzaak hadden.

"We zagen al in Silverstone dat er iets mis was maar het was moeilijk om te zeggen of het een chassis-gerelateerd probleem was," aldus Vandoorne.

"Momenteel hebben we nog niet met de wagen gereden dus weten we ook nog niets. We hebben echter alles gedaan om eventuele twijfels te vermijden."

Vandoorne twijfelde niet aan zichzelf

Waarna Vandoorne gevraagd werd of hij door de problemen en het gebrek aan competitiviteit tegenover zowel Alonso alsook de rest van het rijdersveld aan zichzelf was beginnen twijfelen.

"Je begint aan alles te denken. Op een bepaald moment waren er sessies waarbij ik Fernando (Alonso) in geen enkele bocht kon evenaren."

"Wanneer je in geen enkele bocht je teamgenoot kan evenaren dan weet je dat er een probleem met de wagen is," besloot Vandoorne.

