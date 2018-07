IN BEELD. Limburgers zoeken afkoeling tijdens warmste dag van het jaar

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, maar het is bloedheet vandaag. Meer nog, sinds het begin van de metingen is het de warmste 26 juli ooit. Heel wat Limburgers gingen op zoek naar water om wat af te koelen. Onze fotografen trokken naar Terhills (Maasmechelen), Kapermolen (Hasselt), de Paalse Plas, de Sahara in Lommel, de Plas in Houthalen en het openluchtzwembad in Wellen.