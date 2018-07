Hevige regenval zorgt voor problemen op Brussels Airport, Kennedytunnel loopt onder water

Er zijn donderdagavond hevige onweders over ons land getrokken. Vooral sommige delen van de provincies Antwerpen en de provincies Vlaams-Brabant hebben een zondvloed over zich heen gekregen. Verschillende brandweerzones kregen voornamelijk meldingen voor ondergelopen kelders en omgevallen bomen.

Na de extreme hitte van donderdag waarschuwde het KMI voor onweders in de loop van de avond.

Brussel

Rond 17 uur kreeg de regio rond Brussel zware regenbuien over zich heen. Weerman David Dehenauw mat rond 18.30 uur al 28 mm in de pluviometer van het KMI. Op de luchthaven Brussels Airport regende het zo hard dat er niemand meer toegelaten werd op de tarmac. Dat veroorzaakte vertragingen bij de aankomende en vertrekkende vluchten.

“Tussen 17 uur en 18.45 uur hebben we alle grondoperaties stilgelegd”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport Company. “Dat is preventief gebeurd, gezien de felle regenbui en de blikseminslagen. Concreet betekent het dat er geen vliegtuigen konden bijgetankt worden en dat de bagage niet kon in- of uitgeladen worden. Vliegtuigen die al klaar stonden om te vertrekken, zijn wel kunnen opstijgen en aankomende vliegtuigen konden ook landen. Maar er zijn wel vertragingen voor bijvoorbeeld de vluchten waar de bagage nog moest ingeladen worden, en aangekomen passagiers hebben moeten wachten op hun bagage.”

In Brussel zelf heeft de brandweer een 100-tal noodoproepen gekregen, voornamelijk uit Ukkel, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe. In de meeste gevallen gaat het om afgerukte takken, omgewaaide bomen en rioleringen die het overvloedige regenwater niet kunnen slikken waardoor kelders en straten onder water komen te staan. Nergens is evenwel sprake van gewonden, aldus de brandweer. In Brussel-centrum zijn wel verschillende tunnels onder water gelopen. Dat meldt Mobiris op Twitter.

Vlaams-Brabant

In de Sint-Stevens-Woluwestraat in Machelen blokkeerde een boom de doorgang. Foto: ROBIN DE BECKER

Ook in Vlaams Brabant gingen de hemelsluizen volledig open. Zo kreeg de brandweerzone Vlaams-Brabant-West al een dertigtal oproepen voor ondergelopen kelders en straten. Maar rukwinden zorgden er ook voor dat heel wat takken of kleine bomen tegen de vlakte gingen. In de Heilig Kruisdreef in Melsbroek kwam er een tak terecht op een verlichtingspaal. Ook elders in Steenokkerzeel braken er wat takken af. De Woluwelaan in Machelen moest een tijdje dicht omdat de riolering het water niet kon slikken.

Antwerpen

Als gevolg van de zondvloed kreeg onder meer de Kennedytunnel in Antwerpen het zwaar te verduren. Daar stond er in beide richtingen tot wel twintig centimeter water. Wie richting Nederland wou, kon daardoor slechts over één rijstrook. Richting Gent waren er ter hoogte van Linkeroever afgewaaide takken op de rijweg beland. De brandweer moest die weghalen en sloot twee rijstroken af. Er gebeurden in en rond de tunnel ook een aantal kleine ongevallen. Intussen heeft de situatie zich stilaan weer hersteld, zo bevestigt een woordvoerder van de Federale Politie

Sinds 18 uur donderdagavond is in elke Vlaamse provincie code geel van kracht. Ook het Vlaamse noodnummer 1722 is geactiveerd, om de meldingen van wateroverlast op te vangen, zonder de medische urgentielijn 112 te belasten.