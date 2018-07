Diepenbeek -

In droge tijden zoals nu komt het erop aan veel water te drinken. De thuisverplegers van het Wit-Gele Kruis gebruiken een drankkaart om patiënten te motiveren om te drinken, maar ook om zelf een oogje in het zeil te kunnen houden. Vaak zijn zij de enigen die bij deze tropische temperaturen bij veelal oudere mensen over de vloer komen. Dirk Billion ging mee op huisbezoek met verpleegster Saartje in Diepenbeek.