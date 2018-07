Burgers kunnen binnenkort via burgerparticipatie mee investeren in de windmolens op de Noordzee. 1 op 10 windmolens op de Thorntonbank voor de Noordzee is Limburgs. Het was Breeënaar Jo Geebelen, destijds de topman van Interelectra, die 20 jaar geleden al met het idee kwam om Limburgs geld te investeren in windmolens op zee. En het werk is niet af. Binnenkort komen er nog eens 42 windmolens bij.