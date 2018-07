Heusden-Zolder -

De hittegolf doet de verkoop van droogijs pieken. Het bedrijf ACP in Heusden-Zolder noteert een recordmaand met de productie van 1.500 ton droogijs. De vakantie is sowieso top vanwege het groter aantal maaltijden dat in de vliegtuigen gekoeld moet worden. De piek wordt geduwd door de stijgende vraag bij supermarkten en cateraars.