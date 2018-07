Lommelse politie krijgt stevige kritiek na controles op straatraces

Lommel - De politie van Lommel heeft de afgelopen dagen verschillende controles uitgevoerd op chauffeurs die op de industriezone aan het racen waren. Daarbij zijn reeds zes rijbewijzen ingetrokken. De extra controles op de grote betonvlakte, die bij tuningfanaten en autoracers bekend is als een ideale locatie om races te houden, kunnen op weinig begrip rekenen bij de straatracers.

Het bericht van de extra controles en de ingetrokken rijbewijzen op de Facebook-pagina van de politie van Lommel werd op enkele uren overspoeld met reacties die weinig begrip tonen voor de doorgedreven politiecontroles. Sommige reacties zijn zo scherp dat burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a) zijn korps in een apart Facebook-bericht moest verdedigen.

“België is anti autoliefhebbers en maakt ze het leven zuur en duur met nieuwe wegenbelastingen, oldtimerkeuring, keuring waar niks mag en velen er niks van kennen”, “laat die mensen toch doen, want anders gaan ze op openbare weg beginnen en daar is het veilig”, zijn maar enkele van de minst scherpe reacties die te lezen staan op de Facebook-pagina van de Lommelse politie. Heel wat reacties gaan veel verder dan het ‘goedpraten’ van de straatraces. Volgens korpschef Bart Voordeckers zijn heel wat van die reacties afkomstig van tuningliefhebbers, en mensen die naar Lommel komen om te racen.

Dronebeelden

“De verscherpte controles gebeurden na diverse klachten van firma’s op het bedrijventerrein, omdat er veel te hard gereden werd”, licht Voordeckers toe. “Het racen beperkte zich dus niet alleen tot de betonvlakte. Dit hebben we onder meer tijdens onze laatste actie aan de hand van dronebeelden duidelijk kunnen vaststellen. Andere weggebruikers in gevaar brengen, zullen wij nooit tolereren.”

De politie van Lommel krijgt nu de expliciete steun van burgemeester Vanvelthoven. “De betonvlakte in het industrieterrein is openbare weg, wat betekent dat straatracen daar niet is toegestaan”, zo schrijft de burgemeester op de Facebookpagina van de politie. “We weten dat het terrein bijvoorbeeld gebruikt wordt door jonge chauffeurs die nog aan het leren rijden zijn. Of dat er al eens iemand zijn nieuwe auto uittest. Maar na de klachten over onveilig rijgedrag in het industrieterrein zelf, is het logisch dat de politie in actie kwam. Bovendien stellen we vast dat de racers grotendeels niet-Lommelaars zijn. Lommel moet in de regio niet de naam krijgen, een illegaal racecircuit te hebben. Ook ons bedrijventerrein is geen racecircuit. “

Ook in de toekomst zullen er nog controles gebeuren op het industrieterrein.