Truiense Colruyt bereidt zich voor op overrompeling, maar haast niemand komt afkoelen in koelcel

Sint-Truiden / Duras - Van de meer dan 1.900 mensen die via Facebook lieten weten dat ze donderdagnamiddag verkoeling zouden zoeken in de koelcel van de Colruyt-vestiging van Sint-Truiden kwam maar een twintigtal personen opdagen. Een groot deel ervan waren journalisten van de verzamelde Vlaamse pers. Truienaar Timmy Haubrechts plaatste als grap het evenement woensdagmorgen op Facebook en kon niet geloven dat het op minder dan 24 uur viraal ging en bijna negenduizend keer gedeeld werd.

Bij temperaturen van dertig graden ijkt verkoeling zoeken in een koelcel waar de temperatuur iets hoger ligt dan het vriespunt een goed idee. Dat vond ook Timmy Haubrechts. Hij riep woensdag iedereen op om massaal met “zomerse kledij, unicorn, roze flamingo, zwembandjes, bikinilijf en een six-pack “ naar de Colruyt-koelcel in Sint-Truiden te komen. Omdat het bericht al snel viraal ging, werd het evenement later ook uitgebreid naar andere vestigingen.

In Sint-Truiden waren ze er helemaal klaar voor. Voor de gelegenheid werd een gele opblaaseend centraal in de koelcel geplaatst. De degustatieschaaltjes waren netjes bijgevuld en de cameraploegen van nationale en lokale zenders stonden samen met heel wat krantenjournalisten ‘de duizenden warmtevluchtelingen’ op te wachten. De verzamelde pers poseerde uiteindelijk zelf voor een selfie, toen de beloofde massa niet kwam opdagen. Ook in andere vestigingen lag de opkomst ver beneden de verwachtingen.