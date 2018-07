Jupiler Pro League nog niet van start, maar refs liggen al onder vuur

De competitie is nog niet eens officieel op gang gefloten of de Belgische scheidsrechters liggen alweer onder vuur. Vanmiddag pakte Yves Vanderhaeghe tijdens zijn persbabbel uit met een opmerkelijke uitspraak omtrent de aanduiding van Nicolas Laforge voor Standard - AA Gent.

“Vorig jaar zijn we regelmatig benadeeld geweest in Luik, dus zou ik hen graag nu een peer stoven. Ik wil niemand direct bij voorbaat veroordelen maar de keuze van de scheidsrechters vind ik toch niet echt logisch. Iedereen start terug met een propere lei maar toch doen ze ons terugdenken aan vorig seizoen toen hij ons in de slotminuut benadeelde door een denkbeeldige fout te fluiten”, verwees hij impliciet terug naar het geldige kopbaldoelpunt van Samuel Gigot op bezoek in Luik.

“Gelukkig heeft hij ons nu nog niet kunnen scouten, hoewel er vorig seizoen ook geen sprake was van zogenaamde blocs. Ik vind het een heel ‘ambetante’ keuze, dat ze dezelfde ref aanduiden om deze match te fluiten. Terwijl die vent misschien met heel veel vertrouwen en heel veel concentratie aan zijn fysieke kracht heeft gewerkt, om beter te doen dan verleden jaar. Jammer, dat ze juist die meneer, die waarschijnlijk objectief en oprecht gaat fluiten, hebben aangeduid. Ik vind het echt een heel vervelende keuze.”