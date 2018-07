Van Keirsbulck toont zich maar kan massasprint niet ontlopen: Démare snelt naar winst in 18de Tourrit

Tussen twee bergritten door was het donderdag nog eens ‘vlak’ in de Ronde van Frankrijk. Het peloton trok over 171 kilometer van Trie-sur-Baïse naar Pau. Guillaume Van Keirsbulck toonde zich in de vlucht van de dag, maar een massasprint stond al van bij de start in de sterren geschreven. En die was een prooi voor Arnaud Démare.

Van Keirsbulck was de eerste die in de aanval trok. Onze landgenoot kreeg Terpstra, Hayman, Boudat en Durbridge mee. Het peloton liet niet meteen begaan en het was De Gendt die in de tegenaanval ging. De renner van Lotto Soudal faalde echter in zijn opzet. Ook een poging van rode lantaarn Craddock kende geen succes terwijl het vijftal vocht voor 20 seconden.

- 155 km

20" now, the peloton is not letting the break go away!

20" désormais, le peloton ne laisse toujours pas filer !

https://t.co/fHk6n0aiV5

https://t.co/WpQXLaFBwI#TDF2018 pic.twitter.com/Gn0ZZzurwx — Le Tour de France (@LeTour) 26 juli 2018

Na zo’n 25 kilometer gaf het peloton er dan toch de brui aan. Een pionnetje van Groupama-FDJ en UAE Emirates toonden zich op de voorste gelederen. Démare en Kristoff roken hun kans op een sprintzege in Pau. Terpstra pikte het bergpunt mee op de Côte de Madiran. Het peloton volgde ondertussen op 1’13”. Vanmarcke, Stuyven en Gogl gingen daarna in de tegenaanval, zonder succes. In het peloton ging Quintana tegen de vlakte, met een bloedende arm tot gevolg.

Nach dem Sturz lässt sich der gestrige Etappensieger behandeln #tdf2018 #ARDTour pic.twitter.com/KlY13BnxyC — Sportschau (@sportschau) 26 juli 2018

Massasprint

Het peloton gaf even gas en kam terug tot op zo’n 50 seconden van de vluchters. Die werden echter geholpen door een plaspauze van Kristoff. De voorsprong liep daardoor weer op tot 1’24”. De sprintersploegen hielden het tijdsverschil beperkt, waardoor de vlucht eigenlijk ten dode was opgeschreven. Van Keirsbulck pikte dan maar het bergpunt mee op de Côte d’Anos, voor hij gegrepen werd op 16 kilometer van de finish. De strijdlust kreeg hij niet, die ging naar Durbridge.

Het was nu alle hens aan de dek in het peloton. De troepen van Démare trokken alles op een lint, maar ook de mannen van de geschaafde Sagan mengden zich. In een rotvaart ging het richting Pau en daar werd gesprint voor de dagzege. Kristoff en Sagan verloren in de laatste bochten wat terrein en dus zat Démare ideaal. Hij kwam eruit op 200 meter van de streep en was Latour te snel af. Kristoff werd derde, voor Boasson Hagen.

Foto: Photo News

📺 Pyrénées's heatwave, a tight leash on the break and @ArnaudDemare's second stage win on Le Tour 👉 All you need to know about Stage 18 in 1 minute #TDF2018 ⬇️ pic.twitter.com/LY0cIg4Vli — Le Tour de France (@LeTour) 26 juli 2018

Uitslag:

1. Arnaud Démare (Fra/GFC) de 171.0km in 3u46:50 (gem. 45.23145km/u)

2. Christophe Laporte (Fra/COF) op 0:00

3. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

4. Edvald Boasson Hagen (Noo/DDD) 0:00

5. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

6. Maximiliano Richeze (Arg/QST) 0:00

7. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00

8. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:00

9. Taylor Phinney (VSt/EFD) 0:00

10. Timothy Dupont (Bel/WGG)

Stand:

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) de 3001.5km in 74u21:01 (gem. 40.369724km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 01:59

3. Chris Froome (GBr/SKY) 02:31

4. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 02:47

5. Nairo Quintana (Col/MOV) 03:30

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 04:19

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 04:34

8. Romain Bardet (Fra/ALM) 05:13

9. Daniel Martin (Ier/UAD) 06:33

10. Jakob Fuglsang (Den/AST) 09:31