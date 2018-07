Vlucht Air China maakt noodlanding in Parijs na terreurboodschap

Een Boeing 787-9 Dreamliner van Air China, dat op weg was van Parijs naar Peking, heeft rechtsomkeer gemaakt wegens een “terreurdreiging”. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij zelf via sociale media gemeld.

“Air China heeft een verdachte terreurboodschap ontvangen. Vlucht CA876 is veilig kunnen terugkeren naar Parijs. Zowel het vliegtuig als de passagiers zijn veilig geland”, klinkt het in een officiële mededeling van de luchtvaartmaatschappij. Het vliegtuig bevond zich net in het Belgische luchtruim, toen het rechtsomkeer maakte naar Parijs.

Volgens de Franse autoriteiten ging het om vals alarm, zo meldt BFM TV. Van zodra de maatschappij groen licht krijgt, zal de vlucht richting Peking opnieuw vertrekken.