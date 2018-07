Na de hitte komt het onweer: “Gevaar voor wateroverlast en hagel”

Talloze mensen kreunen nog onder de hitte, maar volgens weerspecialisten is er verandering op komst. Noodweer Benelux spreekt over hevige onweersbuien donderdagnamiddag en -avond, die tijdelijk over talloze regio’s in Vlaanderen zullen trekken. “We willen de mensen waarschuwen voor onverwachte wateroverlast en hagelbollen met een diameter van één tot drie centimeter”, aldus Noodweer Benelux.