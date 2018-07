Frameries -

Peter Kennaugh (BORA-hansgrohe) heeft donderdag de 52e editie van de GP Cerami (1.1), over 202,3 kilometer tussen Saint-Ghislain en Frameries. De Brit, die jarenlang deel uitmaakte van de Skyformatie van Chris Froome, zat de hele dag in de aanval en bleef in het slot een sprintend peloton voor.