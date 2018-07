Monfort gefrustreerd door niet-selectie Tour: “Had zelfs moeite training te hervatten”

Frameries - Maxime Monfort (Lotto Soudal) heeft donderdag het tweede deel van zijn seizoen aangevat. De Waal, die niet geselecteerd werd voor de Tour, rijdt de GP Cerami, gevolgd door de Ronde van Wallonië. Alles staat in het teken van de voorbereiding op de Vuelta.

Monfort toonde zich ook donderdag nog teleurgesteld over zijn niet-selectie voor de Tour de France. “Dat heb ik maar moeilijk kunnen verteren”, aldus Monfort voor de start van de GP Cerami. “Ik had begin juli zelfs moeite om de trainingen te hervatten. Maar het is mij gelukt de niet-selectie te plaatsen. Ik heb mezelf nieuwe doelen gesteld en heb terug plezier in het fietsen gevonden.”

“Ik ben blij en gemotiveerd hier te zijn. Mijn doel is de Vuelta, over vier weken. Ik heb dus nog tijd om me voor te bereiden. Ik mik in Spanje niet meer op een toptiennotering. Het niveau is daarvoor te hoog, maar ik ben gemotiveerd om voor etappezeges te gaan.”

Ook in de Ronde van Wallonië, die zaterdag begint, wil Monfort zich tonen. “Er zijn zeer mooie etappes uitgetekend”, besloot Monfort. “De tweede etappe is er de Citadel van Namen. De derde etappe komt aan in La Roche-en-Ardenne, dat me nauw aan het hart ligt. En de laatste twee ritten gaan over mijn trainingswegen. Ik ben dus blij hier mijn terugkeer te kunnen vieren, voor mijn publiek. Ik heb goed getraind, maar weet nog niet hoe mijn niveau in de koers zal zijn. We starten met een sterk team, met onder meer Tim Wellens en Tosh Van der Sande. Zij kunnen het eindklassement winnen, net als ikzelf denk ik.”