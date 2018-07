Strowagen vat vuur in Sint-Truiden

Alken / Duras / Sint-Truiden - Op de grens van Sint-Truiden en Alken, op de Steenweg, heeft een strowagen donderdag omstreeks 16 uur vuur gevat. De Truiense brandweer kwam ter plaatse. De strobalen moesten van de wagen gehaald worden om het vuur te kunnen blussen.

De Steenweg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat wordt omgeleid via Kozen en Zepperen.