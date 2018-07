Besnik Hasi gaat aan de slag in Saoedi-Arabië

Brussel - Besnik Hasi zet zijn trainerscarrière voort bij het Saoedische Al-Raed. De Albanese Kosovaar zat een klein jaar zonder club na in september vorig jaar aan de deur te zijn gezet bij de Griekse topclub Olympiakos. Zijn contractduur in de golfstaat werd niet bekendgemaakt.

De 46-jarige Hasi was een groot deel van zijn carrière, zowel als speler als als trainer, in België actief. De voormalige middenvelder verdedigde op het veld de kleuren van Racing Genk (1994-1997 en 1998-2000), Anderlecht (2000-2006), Sporting Lokeren (2006-2007) en Cercle Brugge (2007-2008). Als trainer stootte hij als assistent bij Anderlecht (2008-2014) door tot hoofdcoach (maart 2014-mei 2016). Hij was meteen succesvol met een titel in 2014, maar kon nadien niet bevestigen. Buitenlandse avonturen bij Legia Warschau (2016) en Olympiacos (2017) liepen vervolgens al snel op niets uit.

Bij Al-Raed komt Hasi terecht bij de nummer dertien van het voorbije seizoen in de Saoedische hoogste divisie. Hasi volgt als hoofdcoach de Serviër Aleksandar Ilic (ex-Club Brugge en Anderlecht) op. Het nieuwe seizoen in Saoedi-Arabië start op 9 augustus.