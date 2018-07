Faye Dunaway (77) nieuwe ster van Gucci-campagne

Faye Dunaway, de 77-jarige Amerikaanse actrice én Oscarwinnares, schittert in de nieuwste campagne van Gucci. In een videoclip die doet wegdromen promoot ze de nieuwste handtas van het luxemerk, Sylvie.

Prachtige villa’s, wuivende palmbomen, privé-tennisvelden en een nanny om je pas aangekochte spullen aan te nemen: het is een levensstijl van the rich and the famous. En tevens het decor van de nieuwste Gucci-campagne. Het Italiaanse modehuis wil hun Sylvie-handtas in de schijnwerpers zetten, maar het moet gezegd: het is vooral de 77-jarige Dunaway die in het oog springt.

Foto: Gucci

Van top tot teen in Gucci gekleed, steelt Dunaway in het filmpje de show als rijke moeder. Na het shoppen keert ze huiswaarts om met haar dochter, die gespeeld wordt door de Franse zangeres Soko, onder meer een potje te tennissen. Na het pianospelen, uitrusten bij het zwembad en opmaken voor een avondje uit, is het zover: het (niet zo verrassende) moment dat de dochter haar eigen Sylvie krijgt.

Faye Dunaway debuteerde begin jaren zestig als Broadway-actrice. Ze speelde onder meer Bonnie in de film Bonnie en Clyde, waar ze ook een Oscar-nominatie voor kreeg. Ook voor haar rol in Chinatown (1974) werd ze voor een Oscar genomineerd. In 1976 won ze er ook echt eentje als ‘beste vrouwelijke hoofdrol’ in de film Network. Ze trouwde met fotograaf Terry O’Neill, met wie ze één kind heeft.