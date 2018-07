Facebook verliest in één dag tijd 120 miljard dollar aan waarde op de beurs

Het aandeel van Facebook dook donderdag, bij opening van de beurs op Wall Street, maar liefst 19 procent lager. In één klap verdampte 120 miljard dollar aan beurswaarde, berekende Bloomberg. Dat heeft de beurs van New York bevestigd. Het is de allereerste keer dat een bedrijf meer dan 100 miljard aan waarde verliest op één dag tijd.

Het bedrijf kwam woensdag met slechter dan verwachte halfjaarresultaten. Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica lijkt de socialenetwerksite duidelijk te hebben geraakt, want de groei van het klantenbestand en van de omzet viel tegen. CFO David Wehner maakte daarnaast ook bekend dat hij verwachtte dat de groei van het bedrijf verder zou vertragen in de loop van het jaar.

En dat maakte de beurs onrustig. CEO Marc Zuckerberg moest met lede ogen toezien hoe zijn bedrijf in één klap maar liefst 19 procent van zijn aandeel verloor. Beursanalisten vrezen nu voor een watervaleffect en verwachten ook een stevige klap voor Snap en Twitter. Ook de persoonlijke omzet van Zuckerberg is drastisch gedaald: hij verloor in één dag tijd 16,8 miljard dollar. Daarmee is hij meteen van de derde plaats naar de zesde plaats gezakt in de Bloomberg Billionaires Index.

Daarmee krijgt Facebook de twijfelachtige eer van het nieuwe record. Met een duik van 91 miljard dollar deed Intel op 22 september 2000 het net iets minder slecht.