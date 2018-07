Meer interventies voor autopech in eigen land door de hitte

Tussen einde juni en 25 juli kreeg Europ Assistance meer dan 43.000 bijstandsaanvragen binnen, gemiddeld 1.500 per dag. Het gaat om een stijging met 5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Door het aanhoudende warme weer en de latere vertrekken is er een stijging van de autopechproblemen in België met 9 procent.

In België werden sinds het begin van de zomer meer dan 7.300 technische dossiers geopend (+ 9% tegenover het jaar 2017). Dit aantal houdt rekening met het aantal technische problemen ontstaan gedurende het gewone woon- en werkverkeer evenals met de vrijetijdsverplaatsingen in België. De toename kan worden verklaard door het warme weer, dat zijn tol eiste bij batterijen en motoren, en door het groot aantal Belgen dat in eigen land bleef of nog niet op vakantie was vertrokken.

Sinds het begin van de zomer opende Europ Assistance 960 medische dossiers in het buitenland, een daling van 4 pct tegenover dezelfde periode in 2017. Vorig jaar werd Zuid-Europa vanaf het begin van de zomervakantie getroffen door zeer warm weer. Dat had een invloed op het aantal geregistreerde medische dossiers vanaf de eerste dagen. Dit jaar was het in dezelfde periode warm, maar de extreme temperaturen zijn pas veel later opgedoken.