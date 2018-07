De perfecte visschotel voor je vrienden en 'next level' sangria: "Zo puur, niet te doen"

Chef Sofie Dumont heeft maar twee dingen nodig voor een perfecte zomer: een vakantie op Ibiza en een barbecue. Die deelt ze graag met haar gasten in de reeks 'Happy Moments in Ibiza'. In de vierde aflevering maakt ze een visschotel om met al je vrienden van te smullen.

Ken jij het heerlijke receptenplatform van Sofie Dumont al? Surf naar www.sofiedumont.be voor meer lekkers!

Voor bij de apero: gebakken langoesten

Ingrediënten voor 10 personen

- 3 langoesten (ongeveer 700g/stuk)

- verse chili naar smaak

- 200 ml olijfolie

- snuifje zout

-partjes limoen

Bereidingswijze

Langoesten

1. Snij de langoestenstaarten in schijven, de kop in vier.

2. Snij de chili en look fijn en fruit in olijfolie.

3. Laat de langoesten 5 minuten bakken en kruid af met zout.

4. Werk af met partjes limoen

Bullit de peix

Ingrediënten voor 10 personen

5 kg vis (alle vissoorten met een sterke smaak zijn ok)

- Zeebaars

- 1 rode poon

- 1 goudbrasem

- 5 inktvissen

- 1 grote schartong

- 1 lipvis

- 1 zonnevis

- 3 roggevleugels

- 3 uien

- 4 gepelde tomaten

- snuifje gele kleurstof

- 700 g ronde rijst

- Aioli

- 1 grote bol loo

- 2 el zout

- 6 el olijfolie

Bereidingswijze

Bullit de peix

1. Ontschub de vissen en verwijder de ingewanden. Hou de lever van de vis apart.

2. Snij alle vissen in stukken, ook de kop. En kuis de inktvis. Vraag dit aan je visboer als het je het zelf niet ziet zitten, dan is dit gerecht “a walk in the park”).

3. Snij de uien en tomaten zeer fijn.

4. Bak de uien, tomaten en stukjes inktvis vijf minuten in olijfolie.

5. Zet het vuur af en leg de zeebaars eerst in de pan leggen (naargelang de gaartijd van de vissen).

6. Voeg water toe (7l voor de grote pan).

7. Voeg kleurstof en peper toe.

8. Breng het kookvocht terug aan de koo en verdeer de rest van de vis mooi over de pan. Niet meer roeren in de visschotel. Enkel de vissen voorzichtig omdraaien indien nodig.

9. Voeg de levertjes toe.

10. Aioli: maak door de look samen met het zout fijn te stampen in een vijzel tot je een mooie witte pasta bekomt. Voeg oloe toe en roer. Voeg tot slot drie grote soeplepels visbouillon uit de pan toe aan de aioli.

Afwerking

Leg de vissen op een schotel en giet er de aiolisaus over. Maak nu de rijst klaar in de ovgebleven bouillon. Laat 12 minuten koken (roer de eerste 5 minuten) in de bouillon van de pan. De rijst neemt al de vloeistof op.



Voor de sangria

Ingrediënten voor 10 personen

- ½ l vers vruchtensap van banaan en sinaasappel

- 1 banaan

- ½ ananas

- 1 sinaasappel

- 1 appel

- 100 g rood fruit (frambozen, aardbei,…) geflambeerd met 10 cl coitNTreau.

- 5 cl coiNtreau

- 5 cl brandy

- 5 cl martini

- 1 fles (droge weg) cava Brut

Bereidingswijze

1. Doe de banaan, sinaasappel, appel, ananas in kleine stukjes.

2. Vul een karaf met ijsblokjes. Wat gesneden fruit mag je over de glazen verdelen, de rest gaat in de karaf.

3. Voeg vruchtensap en rood fruit toe.

4. Roer er cointreau, brandy en martinin onder.

5. Giet eerst wat cava in de glazen met fruit, de rest mag in de karaf. Roer om.

Afwerking

Doe een scheutje cava in het glas met fruit en werk af met de sangria.

