Schuilkelder uit Tweede Wereldoorlog ontdekt onder Gentse basisschool

In Ledeberg is bij graafwerken op de speelplaats van basisschool De Kleurdoos een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bunker bood plaats aan 175 personen, maar volgens de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie is de structuur nooit gebruikt om effectief te schuilen.

De school legt een nieuwe speelplaats aan. Graafmachines legden onder de tegels op de speelplaats de ingang van de schuilkelder bloot. Die dateert uit 1943 en deed in de eerste plaats dienst als schuilplaats voor leerlingen en personeel van de school. Later konden ook omwonenden er buiten de schooluren gebruik van maken.

De schuilkelder is bedekt met een laag koolteer, dat vroeger gebruikt werd als waterafdichting voor gebouwen. Sinds 1998 is het gebruik van teer verboden. Om zeker te zijn dat de grenswaarden voor vervuilende uitstoot niet zijn overschreden, zullen eerst enkele testen worden uitgevoerd. Als preventieve maatregel is de schuilkelder ondertussen opnieuw afgedekt met een grondlaag.

Foto: stad Gent

Foto: stad Gent