Afspraken tussen Trump en Juncker zijn “stap in goede richting”, maar premier Michel blijft “waakzaam”

De handelsafspraken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn “een stap in de goede richting om het protectionisme terug te dringen”. Zo heeft premier Charles Michel donderdag gereageerd op de topontmoeting in Washington. De premier toont zich wel beducht voor de belangen van de Belgische landbouwers.

Foto: BELGA

In een persmededeling looft Michel de inspanningen van Juncker om de gespannen handelsrelaties met de Verenigde Staten te normaliseren. “De ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Washington en de daaropvolgende mededeling zijn een stap in de goede richting om het protectionisme terug te dringen. We zullen er alles aan blijven doen om een echt “gelijk speelveld” te garanderen en wederkerigheid te waarborgen”, klinkt het.

Michel stelt wel dat “onze gevoelige sectoren verdedigen een prioriteit zal blijven”. Net als de Franse regering hamert hij daarbij op de belangen van de landbouwers. “We zullen er met name voor zorgen dat de belangen van onze landbouwers worden gevrijwaard, zoals we ook zullen doen in de onderhandelingen met Mercosur”, verzekert de eerste minister.

Trump en Juncker spraken woensdag in Washington onder meer af om gesprekken aan te knopen over de afschaffing van alle douaneheffingen, non-tarifaire handelsbelemmeringen en subsidies op industriële goederen, behalve auto’s. Daarnaast willen ze meer handel drijven in diensten, chemische producten, geneesmiddelen en sojabonen. “Dit zal markten openen voor landbouwers en werknemers, de investeringen doen toenemen en leiden tot meer welvaart in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie”, zo staat in de gemeenschappelijke mededeling die na afloop is verspreid.