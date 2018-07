AA Gent is klaar, ondanks hitte: “Jonge groep die graag luistert naar ervaren spelers”

Morgenavond opent AA Gent de competitie op bezoek bij Standard. Aanvoerder Nana Asare keek vanmiddag al even vooruit naar die boeiende clash: “De hitte zal een rol spelen, we zullen slim moeten spelen om de partij in ons voordeel te beslechten.”

“De voorbereiding duurde lang en het is wel fijn dat we nu eindelijk onze eerste competitiewedstrijd kunnen afwerken”, aldus de 32-jarige flankverdediger. “En het wordt meteen een boeiende partij die iedereen dolgraag wil spelen. Een eerste test? Die hebben we enkele dagen terug al gehad, maar dit wordt inderdaad zo mogelijk een nog grotere test op hoog niveau want zij spelen binnenkort toch ook voorrondes Champions League.”

Momenteel heeft Yves Vanderhaeghe maar liefst 35 spelers onder zijn hoede, want op uitzondering van de geblesseerde Dylan Bronn én de twee WK-gangers - Lovre Kalinic en Ricardo Avila - die nog in het buitenland vertoeven, zijn alle A-kernspelers beschikbaar: “We tellen nu in totaal 37 spelers, waaronder veel jonge talenten die graag luisteren naar de ervaren spelers en dat maakt het wel makkelijker. Als kapitein probeer ik iedereen op scherp te houden, maar wat je op training doet, zal bepalen wie er blijft en wie mag beschikken. Als iedereen op 200% acteert, is de opdracht lastiger voor de coach.”