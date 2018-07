Gewichthefster Nina Sterckx verovert zilver en brons op Europese jeugdkampioenschappen

Editorial Info : Update: met extra info doorheen het hele artikel

Nina Sterckx heeft woensdag in het Italiaanse Milaan op de Europese kampioenschappen gewichtheffen U17 een zilveren en een bronzen medaille veroverd in de categorie -53 kilogram. Met een totaal van 174 kilogram verbeterde ze bovendien haar eigen Belgische record bij de senioren met negen kilogram.

Sterckx, die donderdag haar zestiende verjaardag viert, haalde in het trekken 77 kg, waarmee ze net onder haar vorige record van 78 kg bleef en zilver pakte. In het stoten liet ze 97 kilogram optekenen, ofwel 4 kg meer dan haar vorige record. Haar derde poging op 100 kg zag ze afgekeurd worden voor een kleine armpress. Hierdoor zag ze het goud in de eindrangschikking door de vingers glippen. Met haar totaal van 174 kg behaalde ze daarin brons en het minimum om deel te kunnen nemen aan het WK gewichtheffen, van 1 tot 10 november in Ashgabat (Turkmenistan).

Maandag al eindigde de 13-jarige Annelien Vandenabeele zevende in de categorie voor gewichtheftsters onder 15 jaar oud (-53 kg). Met 129 kg in totaal (56 kg in het trekken/73 kg in het stoten) verbeterde het nichtje van Tom Goegebuer haar persoonlijk record.

Sterckx en Vandenabeele waren de enige Belgische deelnemers op de Europese jeugdkampioenschappen in Milaan.