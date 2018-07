Thierry Neuville zet in Finland vijfde tijd neer in shakedown

WK-leider Thierry Neuville (Hyundai) heeft donderdagmorgen de vijfde chrono neergezet in de rally van Finland, de achtste WK-manche.

De Noor Mads Ostberg (Citroën C3 WRC) toonde zich het snelst in de proef over 4,25 km in Vesala. Hij bleef zijn Ierse teamgenoot Craig Breen met 0,6 seconden voor.

De Fransman Sebastien Ogier (Ford Fiesta M-Sport), de belangrijkste uitdager van Neuville, reed de negende tijd.

Donderdagavond (18u) staat in het centrum van Jyväskylä een proef over 2,31 km op het programma. De rally eindigt zondag.