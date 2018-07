Van Nr. 5 tot liefdesverdriet: nieuwe serie geeft kijkje in het leven van Coco Chanel

Een van ’s werelds meest iconische modeontwerpers is Coco Chanel. Maar hoe komt het dat haar naam werkelijk overal ter wereld minstens één belletje doet rinkelen? Of dat zoveel vrouwen een lippenstift, parfum of handtas van de modegoeroe in hun bezit hebben of willen? Chanel geeft er nu zelf een antwoord op met een gloednieuwe videoreeks: ‘Inside Chanel’.

De serie bestaat uit drie korte video’s die een duik in de geschiedenis nemen en zo elk een tipje van de sluier oplichten. Enerzijds komen we te weten hoe de piepjonge Coco Chanel in het leven stond, anderzijds zien we hoe ze geïnspireerd raakte om collecties te creëren die ook vandaag nog geliefd zijn.

In het filmpje ‘Deauville’ zien we hoe Coco in het gelijknamige kustplaatsje in Zuid-Frankrijk haar eerste ideeën krijgt. De plek vormde een van de meest populaire decors van de belle epoque in 1912 en was tevens het epicentrum voor iedereen die smaak had. Wie wou zien of gezien worden, ging ernaar toe. Coco was er ook. Ze keek naar de matrozen die met hun bootjes toekwamen, ze zag de vrouwen in ongemakkelijke badkleding rondlopen. Niet veel later maakte ze furore met haar eerste collecties vol streepjes en creëerde ze outfits die wél comfortabel en toch elegant zaten tijdens zomerse dagen.

Nr. 5

Ook de beelden van het filmpje ‘Biarritz’ spreken tot de verbeelding. Coco opent er in 1918 een boetiek. De derde al, na Parijs en Deauville. Ze heeft honderden werknemers onder zich, opvallend: het zijn allemaal vrouwen. Nog geen jaar later zet ze haar legendarisch parfum op de wereldkaart: Chanel Nr. 5.

Liefdesverdriet

In de laatste video, genaamd ‘Venise’, maken we kennis met de iconisch lippenstiften van Coco. We komen te weten hoe ze geïnspireerd raakte door kunst en architectuur, hoe ze speelt met kleuren en ook: hoe ze wegvluchtte van haar liefdesverdriet.