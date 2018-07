Hittegolf is officieel een feit: temperatuur in Ukkel weer boven 30 graden

Het is officieel: België beleeft momenteel een hittegolf. Dat heeft weerman David Dehenauw bevestigd. De temperatuur heeft vandaag voor de derde dag op rij de grens van 30 graden overschreden in Ukkel.

Even voor het middaguur overschreed het kwik de grens van 30 graden Celsius. Dat betekent dat België een hittegolf beleeft. Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens 5 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°Celsius of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens 3 dagen met temperaturen van 30° Celsius of meer.