Opschudding bij Eupen: sportief directeur hangt zes jaar cel boven het hoofd

Nieuwe problemen aan de Kehrweg. Vorig seizoen werd de club nog geteisterd door een gokschandaal, nu is het sportief directeur Josep Colomer die in nauwe schoentjes komt. Het Spaanse parket vraagt een celstraf van zes jaar voor de sportieve baas van Eupen voor zijn vermeende betrokkenheid in een grote fraudezaak met Sandro Rosell (gewezen voorzitter van FC Barcelona) als spilfiguur.

De Catalaanse krant ‘La Vanguardia’ publiceerde gisteren het nieuws dat Rosell (voorzitter van Barça tussen 2010 en 2014) een celstraf van 11 jaar en een boete van maar liefst 59 miljoen euro riskeert op beschuldiging van witwaspraktijken en het leiden van een criminele organisatie. Samen met de vroegere Braziliaanse bondsvoorzitter Ricardo Teixeira wordt Rosell ervan verdacht een slordige 25 miljoen euro aan steekpenningen voor de uitzendrechten van 24 vriendschappelijke interlands van Brazilië en een sponsorcontract te hebben witgewassen.

Foto: L.P.R. - imagesports.be

Naast Rosell vraagt het Spaanse gerechtshof ook celstraffen voor vijf andere betrokkenen. Een van hen is Josep Colomer, sinds 2012 actief als sportief directeur bij Eupen. Colomer is een van de vertrouwelingen van Rosell en kreeg in diens bedrijf Bonus Sports Marketing (BSM) de leiding over het ‘Aspire Football Dreams’-project waarbij jonge Afrikaanse voetballers worden klaargestoomd voor een carrière in Europa met Eupen als eerste uitvalsbasis. Voor dat project kreeg BSM jaarlijks vijf miljoen euro toegestopt van het Qatarese Aspire. Tijdens het onderzoek zijn er ook bij BSM verdachte zaken aan het licht gekomen – onder meer de vreemde transfer van Diawandou Diagne in 2014 van Eupen naar Barcelona – die nu ook Colomer in nauwe schoentjes brengen.

Sinds juni 2017 moest de sportief directeur van Eupen zich al op regelmatige basis gaan melden bij het Spaanse gerecht. De club heeft altijd gecommuniceerd dat Colomer niets meer dan een getuige was in de hele zaak. Een aanvangsdatum voor het proces is nog niet bekend gemaakt.